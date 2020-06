Politique St-Paul : Les militants d'Huguette Bello continuent à faire campagne malgré l'interdiction

Par Pierrot Dupuy - Publié le Samedi 27 Juin 2020 à 16:22 | Lu 3285 fois

Le code électoral est pourtant formel : Toute campagne sur la voie publique, ainsi que dans la presse, est interdite à compter du vendredi minuit précédant le dimanche de l’élection.



Elle s'est donc arrêtée hier soir à minuit.



Ce qui n'a pas empêché les militants d'Huguette Bello de continuer à faire du porte-à-porte et à distribuer des tracts dès 8h45 ce matin, le tout accompagnés d'une voiture sono, à Saint-Gilles-les-Hauts. Dans le quartier de Champs de Merle plus précisément.



Ce qu'a constaté le candidat Alain Bénard en personne, ainsi que le prouvent la photo et les deux vidéos ci-dessous.







Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur