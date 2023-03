A la Une . St-Paul : Les impôts n'augmentent pas

Ce jeudi 30 mars 2023, lors du conseil municipal, le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, rappelle que le premier trimestre 2023 reste marqué par un contexte économique et géopolitique particulièrement instable. Ci-dessous le communiqué de la ville. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 31 Mars 2023 à 08:35

Cette situation a des conséquences directes sur le pouvoir d’achat des Saint-Pauloises et des Saint-Paulois. En effet, les prix à la consommation, le coût de l’électricité et les prix de l’alimentaire ne cessent d’augmenter. Face à ce contexte extrêmement contraint, l’équipe municipale continue de préserver le pouvoir d’achat des Saint Pauloises et des Saint Paulois.



Ainsi, pour la troisième année consécutive, la Municipalité prend la décision forte de ne pas augmenter les impôts. Une délibération permet de valider cet acte conformément au respect de la parole donnée. Cet engagement est tenu dans un contexte économique tendu qui appelle à une gestion responsable et solidaire.

Dans ce contexte, l’instauration progressive de la gratuité de la restauration scolaire est une aide précieuse pour les familles Saint-Pauloises. Dès la rentrée d’août, cette mesure concernera 6535 marmay inscrits à la cantine, soit 56,4% des élèves. Ce geste significatif entraîne la redistribution de 525 760 euros de pouvoir d’achat aux familles.



De plus, la gratuité des transports scolaires bénéficie également aux enfants scolarisés sur le territoire et dans les quatre autres communes du TCO. La Ville de Saint-Paul, labellisée «Terre de Jeux 2024 », « Ville active et Sportive » et « Ville Amie des enfants » s’est pleinement investie dans la valorisation et le renforcement du sport dès le plus jeune âge, avec le dispositif Athlécoles 2024,

un projet d’éducation populaire.



Ce dispositif novateur et moderne vise à utiliser l’athlétisme comme vecteur de santé, de cohésion sociale et d’inclusion sur l’ensemble des écoles du territoire et dans nos Bassins de vie. Cette action vise également à susciter des vocations en favorisant l’excellence sportive. «Athlécoles 2024 » se déroule dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques organisés à Paris en 2024 et concerne les élèves du CE2 au CM2.



Aucune partie du territoire n’est oubliée car ce dispositif est étendu également aux 3 écoles primaires de Mafate, Arthur-ATACHE, Roche Plate et Marla. C’est le sens de la délibération adoptée, ce jour, pour les intégrer à cet élan collectif. Avant le grand meeting du 1er juillet au stade olympique, ces enfants saint-paulois participeront à une classe de découverte décentralisée avec

des activités sportives sur le littoral.



En matière de transition écologique, la collectivité continue à accompagner la dynamique engagée sur le territoire. Saint-Paul, labellisée Territoire Vélo, poursuit son engagement en faveur des mobilités douces. L’enjeu est de donner plus de places aux cyclistes sur la route. La délibération adoptée aujourd’hui s’inscrit dans cette logique. Une centaine de vélos, trottinettes et scooters à

assistance électrique seront déployés à des tarifs très compétitifs.



Ces solutions innovantes seront accessibles en libre-service dans les Bassins de vie de Saint-Paul centre et Saint-Gilles-les-Bains dès juillet 2023. Une extension au reste de la commune est également envisagée.



À Saint-Paul, et plus globalement à l’échelle du TCO, tout est fait pour offrir des solutions de mobilité durable, flexible et adaptable aux besoins des utilisateurs. L'enjeu est de proposer une ville plus moderne, plus innovante, plus attractive et plus écologique.