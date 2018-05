St-Paul: Les habitants du chemin Déboulé excédés par les dépôts sauvages

Les images sont hallucinantes. À Saint-Paul, certains individus indélicats estiment que le bord du chemin Déboulé (entre Savannah et la Plaine) est un endroit approprié pour y déverser leurs déchets. Là-bas, les dépôts sauvages sont devenus réguliers, au grand dam des habitants du quartier, excédés.



"On est tous en colère dans le coin. Avant c'était propre ! Ça ternit l'image du quartier", déplore Yvon Séraphin. Une situation d'autant plus incompréhensible qu'une déchèterie se trouve à proximité, à l'Etang. "Les gens préfèrent déposer là que d'aller à la déchèterie. Il faudrait un garde pour surveiller", estime le Saint-Paulois.



Animaux abandonnés



"Ils viennent à n'importe quel moment et déversent les déblais, des ordures... Certains déposent même des animaux morts, ou abandonnent des animaux vivants", constate Fancette, amère. "Nous sommes bien embêtés avec tout ça, c'est honteux".



Un sentiment partagé par sa fille, qui en profite pour pousser un coup de gueule. "Non seulement les gens jettent leurs ordures, mais en plus, certains empruntent le chemin comme un raccourci quand il y a des bouchons, et roulent vite. Un jour, il y aura un accident !".