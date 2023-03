Communiqué St-Paul : Les élus d'opposition inquiets des décisions de la municipalité

Les élus d'oppositions saint-paulois Audrey Fontaine, Guylain Moutama, Mélissa Palama-Centon et Tristan Floriant se disent inquiets des décisions de la municipalité. Par N.P - Publié le Jeudi 30 Mars 2023 à 18:06

Le communiqué :



Les élu(e)s d’opposition s’inquiètent des décisions de la Municipalité. M. Séraphin et sa majorité vont devoir rendre des comptes aux Saint-Paulois.



Concernant le budget d’abord, il devrait traduire financièrement les intentions en actions. Et sur ce point-là, le compte n’y est pas.



20 millions d’investissement c’est le même montant annoncé par la ville de Saint-Benoit (37 000 habitants) alors que SaintPaul en compte 105 000 et que M. Séraphin dispose du TCO et de l’appui de la Région. On est loin des 38 millions de réalisations par an de la mandature précédente que M. Séraphin n’a eu de cesse de critiquer. Ce mauvais résultat est la conséquence directe de la gestion amateuriste et autoritaire de M. Séraphin.



Autre choix discutable, M. Séraphin fait peser sur les finances de la commune des travaux de voieries irréguliers pour des chemins privés pour un montant de 1,4 millions d’euros. Est-ce que M Séraphin considère que ce service doit être payé par le public mais ne pas être au service du public ? C’est d’autant plus regrettable que ces fonds pourraient être utilisés plus justement pour la création d’emploi ou l’accès de nos jeunes à un logement.



S’agissant des impôts ensuite, M. Séraphin ne les baisse pas alors qu’il aurait pu neutraliser la hausse due à l’inflation par une baisse du taux pour préserver le pouvoir d’achat. Pire, le mépris dont M. Séraphin fait preuve à l’égard des commerçants de la station balnéaire qui ont perdu 60% de leur clientèle à cause de travaux gérés dans la précipitation sans concertation. Ou bien encore les commerçants du Port de St Gilles qui doivent faire face à l’augmentation de leur loyer décidé arbitrairement par le Président du TCO E. Séraphin.



Dans cette période de crise, les entreprises saint-pauloises qui sont les leviers de la Relance ont pourtant besoin d’être soutenues pour redonner de l’emploi aux nombreux travailleurs qui en sont privés.



Concernant la gestion occulte des Ressources Humaines E.Séraphin persiste dans ses recrutements « politiques » et la précarisation du service public .Les fonctionnaires Saint-Paulois expérimentés déjà en poste sont « mis au placard » au profit de contractuels « triés sur le volet »La dépense publique explose et la qualité du service public est en chute libre .



Enfin coté éthique, M. Séraphin après avoir accordé le même privilège à l’une de ses adjointes, s’efforce aujourd’hui de justifier une construction illégale au profit d’un administré déjà connu pour avoir bénéficié des largesses de la Municipalité. M. Séraphin visiblement gêné décide à l’ouverture du conseil municipal de retirer pour la deuxième fois cette affaire.



Nous pensons que l’opposition doit pouvoir jouer pleinement son rôle de contrôle de l’action de la majorité municipale. Nous maintiendrons donc le cap de la transparence, de la probité et de la rigueur.