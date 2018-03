St-Paul: Le programme des festivités du nouvel an chinois

Saint-Paul est en fête pour le nouvel an chinois. Cette année, la ville accueille une troupe d’artistes venue tout droit de Shenzhen pour un défilé et un spectacle gratuit d’exception.



Aussi, une exposition sur les tableaux de papier découpé se tiendra à la Maison Serveaux où le film "sur la Route des Engagés Chinois de l’océan indien" sera projeté le samedi 24 février à 14h30.



Le centre-ville de Saint-­‐Paul sera également aux couleurs des festivités chinoises avec l’incontournable défilé des lions le samedi 24 février. Les célébrations du Nouvel An battront leur plein jusqu’au bout de la nuit sur le front de mer de Saint­‐Paul avec de nombreuses animations, un défilé de lions et le festi‐food chinois.



Les festivités continueront dans les écoles avec notamment un repas prévu lundi 26 février

avec des délices chinoises pour nos petits écoliers qui dégusteront un porc caramel avec du riz blanc et au dessert :bonbon miel ou bonbons cravate.



Le programme ci-dessous :