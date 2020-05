St-Paul: Le maire propose le stationnement gratuit jusqu’au 2 juin

La mise en place des mesures de confinement décidées par le gouvernement le 17 mars dernier pour lutter contre la propagation du covid19 a fortement impacté l’activité économique. Les commerçants et artisans de Saint-Paul et de Saint-Gilles n’échappent pas à cette morosité et bon nombre d’entre eux connaissent aujourd’hui de grosses difficultés de trésorerie.



Afin d’aider à la reprise économique au centre ville de Saint-Paul et à Saint-Gilles, le maire Joseph Sinimalé propose de rendre le stationnement gratuit dans ces deux centres économiques jusqu’au 2 juin. Il invitera prochainement les représentants des associations de commerçants à une rencontre afin de d’étudier avec eux les mesures les plus appropriées pour leur venir en aide.