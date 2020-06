St-Paul : Le conducteur d'une Chevrolet Camaro contrôlé à 153 km/h au lieu de 90

Samedi matin, un automobiliste a été contrôlé en excès de vitesse en agglomération de La Plaine des Palmistes. Il circulait avec un permis de conduire suspendu. Au cours de ce service, trois autres excès de vitesse ont été verbalisés par les motards de la BMO de Saint-Benoît.



En début de soirée, entre 19h et 23h, les mêmes gendarmes ont effectué un contrôle ciblant des conduites addictives à La Rivière du Mas les hauts et en agglomération de St-Benoît. Un automobiliste a été contrôlé positif à l'alcoolémie, taux délictuel en état de récidive légale. Son permis a été retiré sur le champ et son véhicule placé en fourrière. Une autre conduite sous emprise alcool avec taux contraventionnel a été matérialisée, ainsi qu'un défaut de permis cumulé à un défaut d'assurance.



Dans le sud, tout au long du week-end prolongé, les motocyclistes ont mené des actions destinées à lutter contre l'insécurité routière en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents. Parmi les fautes de conduites, une alcoolémie délictuelle à 0.72 mgl et 8 conduites sous l'emprise de produits stupéfiants. Lundi après-midi de pentecôte à St-Louis, 3 automobilistes ont été contrôlés positifs aux produits stupéfiants. Ils ont tous laissé leur permis de conduire aux gendarmes.



Lundi de 15 à 19h, les motards de St-Paul ont interpellé le conducteur d'une Chevrolet Camaro à 153 KM/H au lieu des 90 autorisés. Son permis de conduire a été retiré sur le champ et sa voiture immobilisée et placée en fourrière. D'autres services axés sur les excès de vitesse ont été effectués sur les axes de l'Ouest qui ont permis de relever 31 infractions.



Les gendarmes de La Réunion sont intervenus à cinq reprises sur des accidents de la circulation aux conséquences corporelles. Quatre d'entre eux mettent en cause des deux-roues motorisées (3 motocyclettes, et 1 scooter) dont la responsabilité est engagée. Les gendarmes appellent les pilotes, particulièrement vulnérables, à la plus grande vigilance.