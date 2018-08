St-Paul: La doyenne des brocantes de l’ouest fête ses 20 ans de déballage dominical

Economie circulaire





Installation dès 4h du matin



Pour s’installer, avantage aux lèves-tôt qui dès 4 heures du matin vont commencer à déballer tréteaux et tables. Pour exposer sur le front de mer, aucune réservation n’est nécessaire. Les brocanteurs ont jusqu’à 8 heures pour se trouver une place face à la mer. Dans cette joyeuse ambiance, grands et petits pourront trouver des objets utiles, "vintage" ou simplement "sympas" , des objets devenus inutiles pour certains, bref grands et petits trésors. Jeux et jouets, vêtements et gadgets, livres et produits électroniques, objets anciens et antiquités, chaussures, matériels de cuisine, puériculture, plantes ou encore des produits péï, la liste des produits est longue et variée. Jusqu’à 13h, à St Paul, on vivra au rythme de la Grande Brocante de St Paul qui peut attirer à certains moments de l’année jusqu’à 4 000 visiteurs à l’affût de la bonne affaire.

Bien plus qu’un simple vide grenier, la Grande brocante de St Paul s’inscrit aussi comme une idée de sortie dominicale, pour de nombreuses familles. Elle participe à la dynamisation souhaitée par la mairie de St Paul pour ce lieu et contribue à favoriser des échanges. Avec vue sur mer, le soleil généreux de St Paul, la brocante sur le Front de mer est devenue, de l’avis des bradeurs et des chineurs, la plus prisée et la plus intéressante de l’île.

En deux décennies, les mentalités ont aussi évolué. On "fait" toujours la brocante pour des raisons économiques mais il y a aussi une véritable prise de conscience écologique. Aujourd’hui, brocanteurs et bradeurs évoquent plus facilement l’eco-responsabilité, l’éco-citoyenneté. De nouvelles motivations pour les clients et les visiteurs qui savent pouvoir trouver aussi de la qualité à petits prix. La brocante de St Paul participe ainsi pleinement à l’essor d’une économie circulaire qui permet à des objets qui ont des "histoires" de ne pas finir dans les poubelles ou dans les rues mais de ré-alimenter des circuits de consommation.