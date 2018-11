St-Paul: L'élu Fabrice Marouvin réagit face à ces violences

La nuit dernière a encore été agitée un peu partout dans l’île et notamment à Saint-Paul qui n’était pas habituée à ce genre d’exactions : magasins cassés et pillés ; mobiliers urbains incendiés, barrages routiers…



Si je peux comprendre et même partager la colère des Gilets jaunes contre les mesures gouvernementales, je ne peux que dénoncer les actes de vandalisme, les agressions et le racket des automobilistes pratiqués par un groupuscule de jeunes dont l’action n’a plus rien à voir avec celle menée par les gilets jaunes. Réduire à néant les efforts des acteurs économiques qui ont déjà beaucoup de mal à faire vivre leurs entreprises ne règlera pas les problèmes que connaît la Réunion.



Aussi, en tant qu’élu, je condamne fermement ces actes commis par des individus incontrôlés et incontrôlables. J’appelle à la responsabilité des uns et des autres et surtout je lance un appel solennel au calme.



Il est aussi du devoir des organisateurs et de leur responsabilité de contenir les dérives.



Il ne serait pas tolérable de leur part de dire que ce n’est pas de leur fait. Et de s’en laver les mains. Les dommages collatéraux étaient prévisibles.



Pourquoi tué l’outil de travail de ce qui paye les taxes, pourquoi leur faire subir une double peine?



Saint-Paul, La Réunion en général aura du mal à se relever.



Les entreprises qui font vivre notre économie et nos familles doivent-elles être les cibles des casseurs?



Ces élus qui font de la démagogie en s’affichant sur les barrages, aux côtés des manifestants, je ne les ai pas entendu lors de la visite de la ministre du travail. Je suis outré par leur attitude irresponsable.



Bien sûr il y a un droit à la manifestation. Je dis oui aux revendications mais non à la destruction de l’outil économique. Et ceux qui poussent à cela seront demain responsables de la faillite de nombreuses petites entreprises.