St-Paul Journées du Patrimoine: Le patrimoine Réunion-Seychelles à l'honneur

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la projection du film documentaire intitulé "Digue Digue a Mwan" de Myrose Hoareau est prévue ce samedi à 10 heures au Ciné Cambaie de St Paul suivie d'un débat-échanges avec le public à 11 heures à la Maison Serveaux, 81 chaussée Royale.

De 14h à 17h, les visiteurs pourront visiter l'exposition et ateliers généalogiques: Ile de La Réunion-Ile des Seychelles "Une exposition de frères et de Mer" par Jehanne et Emmanuelle Monnier, historienne de la Confrérie des gens de mer.

Plus d'infos au 02 62 34 49 20