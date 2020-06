Municipales 2020 St-Paul : Jean-François Nativel reconnaît la victoire d'Huguette Bello

Via son compte Facebook, Jean-François Nativel, qui s'est allié à l'ancien maire de St-Paul Alain Bénard et au maire sortant Joseph Sinimalé pour ce second tour, a reconnu la victoire d'Huguette Bello. Par Amandine Dolphin - Publié le Dimanche 28 Juin 2020 à 19:11 | Lu 3154 fois



"Je ne suis pas connu pour mon optimisme, mais les des sont jetés, et la tendance semble être sans appel.

Je suis désormais élu, vraisemblablement d’opposition, ma première expérience politique après 10 ans de combat associatif.

Je n’aurai aucun autre pouvoir que celui de donner mon avis sur les décisions qui seront prises, mais par contre je vais avoir une légitimité autre que celle d’un simple associatif, et c’est ce que je voulais ! 

Un immense merci à ceux qui m’ont fait confiance, À tout ce que j’ai rencontré et avec qui j’ai travaillé, merci ! Et je compte sur vous pour les prochaines échéances !

Et à tous les jeunes que j’ai rencontré, engagez-vous : la solution sera politique ou ne sera pas, j’en suis désormais convaincu." Selon les derniers résultats du dépouillement des 1ères centaines de 105 bureaux sur les 120 que compte la ville, Huguette Bello obtient 61,96% des voix, contre 38,04% pour Alain Benard.



Amandine Dolphin Rédactrice en chef adjointe - Passionnée de jeux vidéo, scrolleuse compulsive sur les réseaux... En savoir plus sur cet auteur