St-Paul : Interdiction de consommer de l’alcool sur la voie publique jusqu’en 2020

En raison des troubles que peut entraîner la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique : atteintes à la tranquillité, dégradations de biens publics, débris de verres, comportements non appropriés… Le maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, a signé un arrêté portant interdiction de consommation d’alcool sur la voie publique.



À compter du 15 octobre 2019 et ce jusqu’au 15 avril 2020, la consommation des boissons des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème groupes, telles qu’elles sont définies à l’article 1 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l’alcoolisme, est interdite sur les squares ouverts au public et lieux publics.