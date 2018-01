St-Paul : Incendie dans un garage auto, 11 voitures brûlées

Cette nuit, un gigantesque incendie s'est déclaré sur le parking du garage PC Méca, rue de Paris, à Saint-Paul. Pas moins de 11 voitures ont été touchées par les flammes, et 9 d'entre elles sont totalement détruites.



Un incendie dont on ignore la cause, mais dont un client du garage passablement fâché pense qu'il est d'origine criminelle. Sa voiture étant détruite, c'est un homme en colère qui s'exclamait ce matin "Si je retrouve celui qui a fait ça, je le tue!".



Départ accidentel, incendie criminel? La réponse aux questions des malheureux clients du garage, qui avaient déposé leurs voitures pour réparations et sont condamnés à en racheter une, sera donnée après l'enquête de la gendarmerie.





Photos de Rajeev Floricourt