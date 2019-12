St-Paul: Giovanny Poire candidat aux municipales de 2020

Giovanny Poire a affirmé aux Saint-Paulois qu'il voulait "être de ce combat" , après avoir officialisé sa candidature pour les prochaines élections municipales de 2020.



Après des échanges avec les citoyens de sa commune, Giovanny a notamment constaté un manque de considération, d’écoute et de respect, un taux de chômage de 24%, un délaissement de la jeunesse ou encore près de 4500 cas de délinquance tous délits confondus, dont 88 agressions sexuelles.



Il souhaite proposer un autre regard et ainsi éveiller les consciences afin de "reconstruire, ensemble et unis". Le Saint-Paulois tend à refonder l'appareil municipal, soutenir les famille, rééquilibrer le territoire ou encore proposer un projet économique innovant basé sur l’économie circulaire et l’économie sociale et solidaire.