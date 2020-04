St-Paul: Forte affluence à l'agence postale du centre-ville

Très attendues par les plus nécessiteux, les prestations sociales sont arrivées sur les comptes en banque des bénéficiaires, qui viennent désormais en grand nombre retirer cet argent.



Au centre-ville de Saint-Paul, des mesures ont été prises pour réguler la forte affluence prévue ce lundi aux bureaux de La Poste: les gendarmes sont sur place et les agents de surveillance de la voie publique (A.S.VP.) assurent le respect des distances de sécurité dans la file d’attente.



La rue Rhin et Danube est par ailleurs fermée à la circulation jusqu’à 14h aujourd’hui et ce jusqu’au 10 avril.



Pour l'instant, aucun contrôle des attestations de déplacement dérogatoire n'est prévu.