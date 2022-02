Cyclone - Batsirai St-Paul : Fermeture des aires de jeux, des parcs et des jardins publics communaux



La Réunion reste toujours en alerte orange depuis 6 heures du matin ce 2 février 2022. À l’approche du cyclone Batsiraï, la Ville de Saint- Paul interdit jusqu’à nouvel ordre, et de manière immédiate, l’accès à toutes les aires de jeux, à tous les parcs et jardins publics communaux de son territoire dès ce mercredi 2 février. Par Ville de Saint-Paul - Publié le Mercredi 2 Février 2022 à 14:18

Ces mesures prises par arrêté municipal visent à assurer la sécurité de toute la population Saint-Pauloise.



Dans ce contexte, la Municipalité invite les familles à la plus grande vigilance et les incite à rester informées de l’évolution de la situation météorologique.