St-Paul : Fabrice Marouvin officialise sa candidature

C'est devant environ 200 militants que Fabrice Marouvin a officialisé sa candidature ce matin à Grande Fontaine, quelques heures avant que Joseph Sinimalé n'en fasse de même un peu plus tard.



Celui qui fut l'adjoint du maire sortant a affirmé assumer le bilan de la municipalité jusqu'en 2017, date à partir de laquelle il a manifesté officiellement sa dissidence en refusant de voter le budget de la commune pour protester contre l'augmentation des impôts.



Malgré tout, a-t-il affirmé, "même si je ne participais plus au conseil, (...) je suis resté actif en mairie pour défendre les dossiers des St-Paulois".



Parmi ses priorités, il entend faire en sorte que tout le personnel travaillant dans les crèches et les maternelles de la commune parlent aussi bien le français que le créole, tout en gardant comme priorité de permettre aux enfants d'apprendre une langue étrangère (anglais, mandarin, hindi, allemand ou espagnol).



Enfin, il a conclu sur la priorité qu'il compte donner à la création d'emplois sur le territoire de la commune : "Dans toutes les actions sur le territoire, dans toutes nos interventions, je n'aurai qu'une priorité : l'emploi. Combien d'emplois créés, combien d'emplois créés pour les Saint-Paulois".