A la Une . St-Paul : Douze élus en herbe prêts à représenter leur commune en métropole

Six membres du conseil municipal des enfants et six jeunes de 13 à 17 ans vont prochainement s'envoler pour le Pas-de-Calais. Ils ont été sélectionnés pour former la délégation de Saint-Paul au 13e congrès de l'Anacej (L’Association nationale des conseils d’enfants et de jeunes) qui se tiendra du 25 au 27 octobre à Arras. Par La rédaction - Publié le Jeudi 20 Octobre 2022 à 15:24

700 enfants, représentants ou élus, venant de toute la France et de l'Outre-mer, se sont donné rendez-vous à Arras pour le 13e congrès de l'Anacej (Association nationale des conseils d’enfants et de jeunes). La ville de Saint-Paul s'apprête à envoyer une délégation composée de 12 jeunes. Six d'entre eux sont membres du conseil municipal des jeunes, six autres ont été sélectionnés en août dernier. "On a proposé à des jeunes qui avaient participé au programme Vacado pendant les vacances. Vingt se sont portés volontaires et ils ont ensuite élus six jeunes pour partir à Arras", explique Kevin Dain, conseiller municipal et délégué à la jeunesse.



"L'objectif est d'échanger avec d'autres jeunes pour promouvoir de nouvelles idées pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Ils vont prendre part à des ateliers, des tables rondes ou des débats. C'est vraiment un beau projet pour ces jeunes qui viennent de tous les quartiers de la commune", poursuit l'élu.

Une nouvelle instance pour les 12-25 ans à Saint-Paul



L'un des objectifs de cette participation est également de mettre en place très prochainement une nouvelle instance participative. "Comme le conseil municipal des enfants, nous voulons créer un conseil municipal des jeunes adultes qui s'adressera aux 12-25 ans. Nous voulons leur offrir un nouvel espace d'échange pour mettre en place des projets plus proches de leurs attentes", explique Kevin Dain.



D'ailleurs, la ville de Saint-Paul encourage les jeunes de la commune à participer à la



Vous avez jusqu'au 31 octobre pour participer. L'un des objectifs de cette participation est également de mettre en place très prochainement une nouvelle instance participative. "Comme le conseil municipal des enfants, nous voulons créer un conseil municipal des jeunes adultes qui s'adressera aux 12-25 ans. Nous voulons leur offrir un nouvel espace d'échange pour mettre en place des projets plus proches de leurs attentes", explique Kevin Dain.D'ailleurs, la ville de Saint-Paul encourage les jeunes de la commune à participer à la consultation publique sur la politique jeunesse dans de nombreux domaines comme la mobilité, le sport, la santé ou l'insertion.Vous avez jusqu'au 31 octobre pour participer.