St-Paul : Des perturbations à prévoir ce jour dans les transports scolaires

Suite à un débrayage de certains conducteurs ce vendredi, plusieurs trajets pourraient ne pas être assurés. Un numéro vert est mis à la disposition des familles. Publié le Vendredi 1 Avril 2022



Le TCO informe les usagers des transports scolaires qu'un débrayage de conducteurs de cars scolaires de la société ADM (Autocars des Mascareignes), co-traitant du groupement l’Oiseau Bleu, a débuté ce matin vendredi 1er avril 2022, sans préavis.

Le TCO demande au groupement de tout mettre en œuvre pour assurer le service public des transports scolaires, tel que prévu au marché.

Des perturbations sont possibles sur certains circuits concernant principalement la commune de Saint-Paul.

Il est demandé aux familles concernées d’accompagner leur enfant à l’arrêt de bus et, dans le cas où le transport scolaire ne serait pas assuré, de prendre leurs dispositions pour l’accompagner et le récupérer à son établissement scolaire.

Pour plus de renseignements, les familles peuvent appeler le 0800 605 605.

Le TCO présente aux familles ses excuses pour la gêne occasionnée par ce mouvement indépendant de sa volonté.