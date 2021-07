St-Paul : Dépistages, auto-tests et sensibilisation au programme du Vaccinobus

En direct du parking du Centre communal d’action sociale de Saint-Paul où se trouve le Vaccinobus jusqu’à 18 heures.



Dépistages, auto-tests, sensibilisation au programme et vrai ou faux sur la Covid-19.



Saint-Paul s’inscrit dans une démarche pro-active et solidaire afin de lutter contre le coronavirus. L’occasion pour le Maire de Saint-Paul. Emmanuel SÉRAPHIN, de venir sur place pour assister à cette opération.



Ainsi, depuis le début de la pandémie de Covid-19, la Ville de Saint-Paul travaille en étroite collaboration avec les services de l’État.



Dans le cadre de la stratégie de l’État relative à la vaccination, la commune lutte activement contre le coronavirus. Comme l’illustre aujourd’hui la présence du Vaccinnobus.



Saint-Paul mettait aussi en place un centre de dépistage à la mairie annexe de la Saline-les-Bains en août 2020. Et lançait en septembre 2020 le centre ambulatoire dédié à la Covid-19 à l’Étang.



Une structure ensuite transformée en centre de vaccination. Le Centre hospitalier Ouest Réunion propose également un centre dédié à la vaccination dans l’ouest, à l’ancien hôpital Gabriel-MARTIN.



La municipalité de Saint-Paul met tout en œuvre pour protéger sa population.