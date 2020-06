Municipales 2020 St-Paul: Découvrez la liste de fusion de Bénard, Sinimalé et Nativel

Trois candidats ont décidé de fusionner pour faire face à Huguette Bello lors du second tour : Joseph Sinimalé, Alain Bénard et Jean-François Nativel. Découvrez les listes déposées en préfecture : Par Aurélie Hoarau - Publié le Mercredi 3 Juin 2020 à 17:58 | Lu 374 fois