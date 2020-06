St-Paul : Condamné pour abus sexuels sur sa petite-fille

Les faits se sont produits l’année dernière alors qu’il gardait sa petite-fille, la mère partie travailler et sa femme sortie quelques minutes.



Le grand-père a abusé sexuellement de la fillette de 10 ans. "Il a essayé de me draguer", a innocemment confié l’enfant traumatisée, relate le Quotidien.



L’homme a, hier, été condamné à 18 mois de prison, deux ans de mise à l ‘épreuve et à l’interdiction d’entrer en contact avec la victime.