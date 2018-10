St-Paul: Cohue à l’ouverture du centre des impôts, 2 blessés en une semaine

Le malaise est palpable au centre des impôts de Saint-Paul, les agents font face au mécontentement des contribuables venus payer leur taxe d'habitation, en surnombre. Impossible en effet d'accueillir l'ensemble des contribuables qui, depuis quelques jours, se pressent au portail du centre, rue Marius et Ary Leblond.



La dématérialisation du paiement devrait pourtant simplifier le paiement des taxes, tout étant faisable en ligne, sans se déplacer. Mais à La Réunion, les contribuables sont habitués à venir payer directement au centre, une habitude bien ancrée qui ne disparaîtra pas de sitôt. D'une part, explique Christine Assani du syndicat Solidarité Finances Publiques (SFP), les Réunionnais sont attachés à ce mode de paiement, et d'autre part, la fracture numérique est un réel problème sur notre territoire.



Par ailleurs, les usagers réunionnais sont habitués à payer en liquide. Or, au-delà de 300€, l'administration fiscale n'accepte plus les espèces. Certains contribuables, venus dès 5h du matin en car, se voient dans l'obligation de revenir le lendemain avec un chèque, explique Jocelyn Cavillot, de SFP. Au-delà de 1000€, les chèques non plus ne sont pas acceptés, le paiement se fait obligatoirement en ligne.



L'affluence particulière de ces derniers jours, due à la taxe d'habitation, est telle que le centre se voit dans l'obligation de fermer le portail d'accès aux alentours de 9h, quand l'accueil est assuré jusqu'à 12h. "Le centre a une capacité d'accueil de 100 personnes, une fois les 100 premiers tickets distribués, les gens attendent devant le centre", explique Christine Assani. Cette longue attente au soleil, ajoutée aux problèmes de paiement en espèce, fait monter la grogne de la foule. Les agents se trouvent démunis face à certains usagers en colère.



Il y a deux jours, une personne s'est fait bousculer dans la file d'attente. Résultat : une côte fêlée. Ce vendredi matin, une seconde personne s'est retrouvée écrasée contre le portail, les pompiers étaient sur place à notre arrivée sur les lieux, une femme aurait eu une fracture du pied.



La volonté du gouvernement de supprimer 120 000 postes dans la fonction publique n'arrangera pas les choses, car 2130 postes vont disparaître l'année prochaine au sein des finances publiques, selon Jocelyn Cavillot. La Réunion n'échappera pas à des suppressions: d'ici quelques semaines, le nombre de postes supprimés, par département, sera divulgué. Les spécificités territoriales, habitude de payer en liquide, fracture numérique et un fort taux d'illettrisme aggravent les problèmes rencontrés par la dématérialisation des démarches administratives, les files d'attente interminables devraient donc perdurer.