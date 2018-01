St-Paul: Centre de loisirs et équipements sportifs bientôt fermés

En raison de l’approche du météore Berguitta qui se situe à 680 km de La Réunion et se déplace vers l’ouest à la vitesse de 11km/h (Bulletin Météo France de 10h heures locales), la mairie de Saint-Paul informe la population que les centres de loisirs n’accueilleront pas les enfants demain, mercredi 17 janvier.



Par ailleurs à partir de 16h, ce mardi 16 janvier 2018, tous les équipements sportifs et notamment les piscines municipales ainsi que les médiathèques, les Cases et les Maisons pour Tous fermeront leur porte afin de mettre à l’abri leur équipement.



Placée actuellement en pré-alerte cyclonique, La Réunion est directement menacée par le cyclone tropical intense Berguitta. Nous conseillons donc à la population de rester informée.