Cyclone - Batsirai St-Paul: Baignade, activités nautiques et circulation interdites sur toutes les plages

Le phénomène cyclonique Batsiraï représente toujours une menace pour La Réunion. L’île se trouve en effet en alerte orange depuis 6 heures du matin ce 2 février 2022. Afin d’assurer la sécurité de ses administrés, la Ville de Saint-Paul a pris un arrêté municipal pour interdire jusqu’à nouvel ordre, et ce depuis 12 heures, ce mercredi 2 février, la baignade, les activités nautiques et la circulation piétonne sur l’ensemble du littoral communal. L’accès au Débarcadère est aussi interdit depuis 12 heures. Par Ville de Saint-Paul - Publié le Mercredi 2 Février 2022 à 14:22

Toutes ces mesures de sécurité s’appliqueront jusqu’à la fin de la menace cyclonique et jusqu’à la levée de la phase de sauvegarde décidée par le Préfet de La Réunion.



La Municipalité invite les familles à la plus grande vigilance et les incite aussi à rester informées à l’approche de Batsiraï.