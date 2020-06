Municipales 2020 St-Paul : Alain Bénard et Joseph Sinimalé félicitent Huguette Bello

La tête de la liste d'union réunissant le maire sortant, Joseph Sinimalé et Jean-François Nativel, de l'association Océan Prévention Réunion, "prend acte des résultats" et félicite Huguette Bello avant la proclamation des résultats définitifs. Par Amandine Dolphin - Publié le Dimanche 28 Juin 2020 à 20:00 | Lu 4244 fois

« Je remercie l’ensemble des électeurs saint-paulois qui nous ont fait confiance à l’occasion de ce deuxième tour des élections municipales à Saint-Paul. Je prends acte des résultats et félicite Mme Huguette Bello pour sa victoire.



J’appelle d’ores et déjà les Saint-Pauloises et les Saint-Paulois à une vigilance citoyenne pour les 6 prochaines années.»

Fairplay également du côté du maire sortant joseph Sinimalé :

« Je prends acte des résultats et félicite Mme Huguette Bello pour son élection. Je remercie toutes les parties prenantes pour le bon déroulement de ce deuxième tour du scrutin organisé dans des conditions particulières sur le territoire de la commune de Saint-Paul.



Je remercie l’ensemble des électeurs qui se sont déplacés pour accomplir leur devoir civique. Tout le monde connaît mon attachement à la ville de Saint-Paul. Je resterai un militant actif auprès de la population dans ces moments de crise sanitaire et économique que traverse notre département ».

