Communiqué St-Paul: 9ème marché de Noël ce samedi





Le marché de Noël de St Paul organisé par Tienbooo Com revient pour la 9ème année consécutive. Le marché de Noël de St Paul, c’est : 3500 m2 de surface d’exposition,

pas moins de 100 stands

7000 visiteurs attendus. Un évènement multi-sectoriel, dans une logique d’ouverture afin d’accueillir un grand nombre de forains et d’offrir le plus vaste choix possible aux visiteurs. Ce marché allie plaisir, balade et découverte et offre la possibilité aux St Paulois, aux Réunionnais et aux touristes de faire leurs courses de Noël en toute sérénité, sans se presser et surtout de nuit, protégés de la chaleur de l’été. Ses secteurs

jeux, jouets et jouets traditionnels / Déco & déco de Noël / L’artisanat et le fait-main/ Bijouterie & prêt à porter / Luminaires / Accessoires divers / Produits bien-être/ Produits du terroir & gastronomie / Horticulture.

SON FOOD FESTIVAL samedi 15 dec - 19h/23h

Cuisine créole, indienne, mauricienne, thaïlandaise, chinoise, italienne, espagnole, des burgers, des grillades et du sucré. Un régal pour les papilles grâce au Food Festival. Une restauration «éphémère» avec Food trucks et stands de restauration qui vient à la rencontre des clients pour un tour du monde culinaire.



SES ANIMATIONS samedi 15 dec - 19h/23h attraction foraine

gonflable pour le bonheur des enfants

Bisous et photo avec le Père Noël,

orchestre de musique variété en live et danse floor

2ème Marché de Noël du Port

Le marché de Noël et son food festival continuent la traversée pour s’arrêter au Port, place des cheminots sous les arbres toutes illuminées le samedi 22 décembre de 19h à 23h.



Info pratique : Marché de Noël de St Paul samedi15 décembre, Front de mer de 19h à 23h entrée libre

Marché de Noël du Port samedi 22 décembre, place des cheminots de 19h à 23h entrée libre



--

Organisation :

www.facebook.com/Tienbooo-698556506912463/ Un marché dans l’esprit de Noël! Voici une belle occasion pour les commerçants, forains et restaurateurs pour écouler jouets, cadeaux et déco. Marché de Noël, animation et cette année encore un Food festival vient enrichir la manifestation pour offrir un tour du monde gastronomique aux Réunionnais. Rendez-vous samedi 15 décembre de 19h à 23 h sur l’Esplanade du Front de mer pour une soirée conviviale, populaire, festive et gourmande.Le marché de Noël de St Paul organisé par Tienbooo Com revient pour la 9ème année consécutive. Le marché de Noël de St Paul, c’est :Cuisine créole, indienne, mauricienne, thaïlandaise, chinoise, italienne, espagnole, des burgers, des grillades et du sucré. Un régal pour les papilles grâce au Food Festival. Une restauration «éphémère» avec Food trucks et stands de restauration qui vient à la rencontre des clients pour un tour du monde culinaire.Le marché de Noël et son food festival continuent la traversée pour s’arrêter au Port, place des cheminots sous les arbres toutes illuminées le samedi 22 décembre de 19h à 23h.--Organisation : www.tienbooo.com N.P Lu 107 fois





