St-Paul : 18 mois de prison pour avoir agressé une infirmière du CHOR

Jean-Didier M., 38 ans comparaissait devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis ce mercredi pour des faits de violences sur du personnel hospitalier de l'hôpital de Saint-Paul ainsi que sur un des gendarmes venu pour l'interpeller. Les faits se sont déroulés au CHOR alors qu'il venait pour être pris en charge après une crise d'épilepsie. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 1 Juillet 2020 à 18:02 | Lu 783 fois

Connu pour ses crises d'épilepsie, Jean-Didier M., était sous perfusion, le 22 octobre 2019, aux urgences du CHOR. Il demande un café à l'infirmière qui accepte, mais se croyant sans doute chez lui, il devient familier avec la dame qui le remet immédiatement à sa place. Et là, c'est drame ! Il arrache sa perfusion et s'en prend physiquement à l'infirmière. Fort heureusement, un brancardier est là pour s'interposer. Elle parvient à s'enfuir, mais le prévenu arpente les couloirs pour la retrouver.



Dans sa furie, il s'accapare d'une pince et d'un ciseau, profère des menaces de mort au brancardier puis poursuit sa quête de vengeance sur la pauvre infirmière. Les gendarmes arrivent et interviennent pour l'interpeller. Il est dans une telle furie, qu'ils ont du mal à le contrôler. Il met au passage, un coup de pied au visage d'un gendarme. Il est finalement placé en garde à vue. Arrivé à la gendarmerie, toujours pas calmé, il casse la vitre du local de garde à vue ainsi que le bureau qui s'y trouve.



Il est blessé à la main, les gendarmes sont dans l'obligation de le ramener au CHOR



Il est blessé à la main, les gendarmes sont dans l'obligation de le ramener au CHOR pour le faire soigner. Il y reste jusqu'au lendemain où un médecin estime qu'il n'a pas de problèmes psychiatriques et le laisse sortir. Toujours à sa recherche depuis sa sortie, les gendarmes finiront par l'interpeller le 16 juin dernier. Une fois encore, dès qu'il voit les gendarmes, il entre dans un état de furie. Mis en garde à vue et déféré devant un juge le 17 juin, il passe des heures à hurler dans la geôle.



Il est placé en détention provisoire et placé à l'isolement à Domenjod. Présenté par visioconférence ce mercredi, il ne faut pas moins de 4 agents pénitencier pour le tenir tant il est encore en furie. Il ne supporte pas la moindre contrariété ni la vue d'un uniforme. Pour autant, son dossier révèle qu'il n'est devenu violent envers l'autorité que depuis 2019. Complètement maîtrisé par les gardiens, il ne s'exprime pas pendant l'audience sauf pour dire "j'en ai rien à péter".



La procureure de la République, qui estime qu'il est "énervé et incontrôlable avec ceux qui ont le malheur de croiser sa route" requiert une peine de 1 an de prison, dont 6 mois de sursis probatoire, ainsi que le maintien en détention. Le tribunal le condamne à 18 mois de prison et le laisse à Domenjod pour purger sa peine.



