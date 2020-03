Municipales 2020 St-Louis: Yvan Dejean (PCR) apportera son soutien à Claude Hoarau au second tour

Tout d'abord, je tiens à exprimer à la population réunionnaise, en particulier Saint Louisienne, toute ma solidarité pour enrayer l'épidémie du Coronavirus. Je les invite surtout à respecter toutes les consignes de sécurité. Je veux ici souligner le travail du personnel de santé qui est fortement mobilisé pour protéger, aider et soutenir les Réunionnais.



Ainsi, compte tenu des circonstances sanitaires exceptionnelles, le 2e tour des Municipales a été repoussé à une date non encore fixée. Cela veut dire que dès que la situation sera stabilisée, le processus électoral reprendra son cours.



Aussi, à la suite des résultats du 1er tour sur Saint-Louis, j'annonce que j'apporte mon soutien à la liste conduite par Claude Hoarau et lui assure de mon entière disponibilité. Comme une évidence. Le secrétaire général du Parti communiste réunionnais et candidat à Saint-Louis, Yvan Dejean, qui a recueilli 3,76% des voix au premier tour, a décidé d'apporter son soutien à l'ex-maire PCR de la commune Claude Hoarau. Nicolas Payet Lu 230 fois







