A la Une . St-Louis : Une vingtaine d'infractions routières relevées en 2h, les deux-roues ciblés

Ce mercredi 19 octobre de 15h à 17h, en agglomération de St-Louis, les motocyclistes de la Rivière-St-Louis et de St-Paul ont réalisé un contrôle des flux ayant pour objectif principal, le contrôle des deux-roues motorisés. 21 infractions ont été constatées, en deux heures de contrôle. Par NP - Publié le Jeudi 20 Octobre 2022 à 08:39

Parmi les principales infractions relevées on compte cinq défauts de permis de conduire, quatre défauts d'assurance ou encore deux conduites sous l'emprise de stupéfiants. Une personne a fait l'objet d'une rétention du permis de conduire et son véhicule a été placé en fourrière.



Les autres infractions concernaient les équipements de sécurité des pilotes de deux-roues. L'occasion pour la gendarmerie de rappeler que 75 deux-roues motorisés ont été impliqués dans des accidents corporels ou mortels en zone gendarmerie. Accidents ayant coûté la vie à 12 conducteurs de deux-roues.

D'où ce message de prévention : "Depuis 2016, le port de gants certifiés CE est obligatoire pour le pilote de deux-roues motorisé comme pour le passager. En cas de choc contre le goudron ou conte un obstacle, les mains essayent d’amortir le choc, le plus souvent par réflexe. Lors d’une glissade sur le bitume, le risque d’abrasion des mains et des doigts, est important. En cas de contrôle, le pilote s’expose à une amende de 68 euros, minorée à 45 euros en cas de paiement dans les 15 jours (prix moyen d’une paire de gants certifiés CE) et le retrait d’1 point sur son permis de conduire".