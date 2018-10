St-Louis: Une sage-femme persécutée par un gynécologue

Une sage-femme avait récemment ouvert son cabinet de gynécologie dans la commune de Saint-Louis. Une situation impensable pour un gynécologue-obstréticien exerçant également à Saint-Louis.



Cet ancien médecin militaire n'a pas hésité à faire preuve de chantage, d'intimidation ou encore de menaces, par peur que ce cabinet "grignote son chiffre d'affaires".



On relève certains messages envoyés comme "J'ai des amitiés fraternelles à la CGSS et vous allez avoir des contrôles" ou "Vous avez trois enfants et ça serait dommage qu'ils soient privés de leur mère".



Celui qui a voulu faire jouer ses relations avec ses amis francs-maçons du Grand Orient a été dans un premier temps suspendu pendant six mois. "Ses pairs iront même jusqu'à lui imposer une expertise psychiatrique pour tenter de comprendre son comportement", souligne le JIR.



La sage-femme a fini par quitter ses fonctions et même La Réunion. Cependant son souhait que le gynécologue ne reste pas impuni semble avoir été entendu. La vice-procureur a requis une peine de quatre mois de prison avec sursis et 5 000 euros. Le tribunal rendra sa décision le 14 novembre.