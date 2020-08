A la Une . St-Louis : Une fratrie de trois enfants positive au Covid-19, l’école Paul Salomon II fermée

La maire de St-Louis a annoncé la fermeture temporaire de l'école primaire Paul Salomon II. Par Prisca Bigot - Publié le Lundi 24 Août 2020 à 11:13





Compétente pour les écoles primaires sur son territoire, Juliana M’Doihoma a décidé de fermer la totalité de Paul Salomon II "pour nous permettre de nettoyer et de désinfecter tous les locaux".



196 élèves ont pu entrer en contact avec ces enfants testés positifs. Ce lundi, un centre de dépistage pour ces élèves ainsi que l’ensemble du personnel communal et de l’éducation nationale va être mis en place.



"Les agents de la commune travaillant à Paul Salomon 2 seront donc testés et isolés jusqu’à connaissance des résultats", précise l’édile.



Après désinfection des locaux, l’école ouvrira ce jeudi pour ceux qui n’ont pas été en contact avec l’enfant concerné.



