A la Une . St-Louis : Un turfiste remporte plus de 100.000 euros

Un joueur a gagné plus de 100.000 euros en jouant au Quinté à St-Louis. Par N.P - Publié le Lundi 12 Juin 2023 à 11:30

Le communiqué du PMU :



Un turfiste saint-louisien décroche l’ordre du Quinté qui se courrait hier sur l’hippodrome de Paris Longchamp dans le Prix de la Place Vendôme. Grâce à la Tirelire d’un million d’euro mise en jeu, les 13 gagnants dans l’ordre en mise pleine remportent chacun la jolie somme de 109 716€. Ils ont tous fait confiance à El Manifico, piloté par Eddy Hardouin, qui s’est imposé d’un nez devant Népalais, la photo finish les départageant. Le jeu unitaire de 2€ de ce turfiste saint-louisien avait été effectué à l’As de Trèfle, au Centre Commercial Auchan, ZI Bel Air, à Saint-Louis chez M. Le Guellenec.



A noter que l’opération « Le Mois de la Gagne » se poursuit le week-end prochain avec des bons à parier « surprise » à partir de 13h et une nouvelle Tirelire d’un million d’euros le dimanche 18 juin, à l’occasion du Prix de Diane. Le 18 juin ce sera donc la Fête des Pères mais également, comme le veut la tradition, celle des dames ; les spectatrices venues assister au Prix de Diane rivaliseront en effet de créativité côté chapeau !