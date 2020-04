St-Louis: Un supermarché noir de monde au mépris des gestes "barrière"

Alors que le préfet de La Réunion a annoncé un confinement plus strict, après avoir noté un certain relâchement dans le respect des mesures de confinement, ce supermarché de Saint-Louis est plein à craquer.



En cette veille du week-end de Pâques, ce qui semble être des familles entières sont allées faire leurs emplettes dans le mépris total des gestes barrières.



Selon un internaute, à l’entrée du magasin il n'y a aucun contrôle, aucune régulation des flux de clients.



Les allées sont noires de monde, et il est impossible de respecter les distances de sécurité.



Ces commerces ont pourtant l’obligation de mettre en place des mesures, pour protéger les clients, mais aussi leurs propres salariés. Il est également interdit d’aller faire ses courses à plusieurs: un seul membre de la famille doit se rendre dans les commerces autorisés à ouvrir pour limiter les risques de propagation du coronavirus.



Alors que nous sommes toujours en pleine épidémie, il est très inquiétant de voir de tels comportements. D'autant que selon certains internautes, cela se reproduit presque tous les jours dans cette enseigne.