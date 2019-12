A la Une . St-Louis: Un scootériste interpellé avec plus de 3 g d'alcool dans le sang Permis retirés et amendes distribuées ce jeudi soir lors des opérations de contrôles routiers menées par les brigades motorisée de Saint-Benoît et de la Rivière Saint-Louis.

Ce jeudi, les gendarmes ont mené des opérations de contrôles routiers à Saint-Benoît et à la Rivière Saint-Louis. Objectif : "lutter contre les infractions graves génératrices d'accidents".



À la Rivière, les militaires de la brigade motorisée étaient mobilisés en première partie de nuit, de 19h00 à 23h00, avec plusieurs postes de contrôles routiers, sur le secteur de Pont d'Yves et Saint-Louis. 12 infractions dont 6 délits ont été constatées, dont 4 alcoolémies, parmi lesquelles un scootériste intercepté et contrôlé à plus d'1.56 mg/l. Les forces de l'ordre ont aussi constaté un refus d'obtempérer et un défaut d'assurance.



Cinq verbalisations pour téléphone au volant



À Saint-Benoît, les gendarmes étaient en place de 17h00 à 21h00, sur le secteur de la Confiance et sur l'axe RN2, dans les deux sens de circulation. Au cours de ce service, les militaires ont relevé 14 vitesses excessives ayant entraîné 4 rétentions de permis de conduire, dont un cinquième usager qui circulait sans permis de conduire.



Cinq automobilistes ont également été verbalisés pour usage de téléphone au volant, un pour alcoolémie, un autre pour non-respect d'un stop et un dernier pour non port de ceinture de sécurité.

Nicolas Payet Lu 1004 fois







Dans la même rubrique : < > ▶️Maison Delacour : La passion du chocolat de père en fils Ste-Marie: Richard Nirlo fait le plein pour son annonce de candidature, malgré ses déboires