La grande Une St-Louis : Un motard a perdu la vie cette nuit

Au lendemain de l'accident mortel dans lequel un motard a succombé à Sainte-Marie, un nouveau pilote de deux-roues a perdu la vie au cours de la nuit, cette fois à Saint-Louis. Par N.P - Publié le Lundi 4 Juillet 2022 à 10:45





La nuit précédente, à 2h55,



9 motards tués en zone gendarmerie



Depuis le début d’année 2022, 19 Réunionnais ont perdu la vie sur les routes en secteur gendarmerie, et les usagers de deux roues motorisés représentent à eux seuls 9 tués, soit plus de 47 % des accidents mortels. Les piétons et cyclistes, avec 6 décès, constituent la seconde catégorie d’usagers la plus exposée au risque routier. Enfin, 4 conducteurs de véhicules légers ont perdu la vie, malgré toutes les protections passives de leurs véhicules.



Plus de 52 % des accidents mortels ont pour causes principales l’addiction (21%), les vitesses excessives (18%) et le refus de priorité (13%).



Dans ces circonstances, la gendarmerie délivre un message de prévention : Il est rappelé que sur les voies express, RN1-RN2-RN3, constituées de 2x2 voies, pourtant matérialisées par une signalétique adaptée, celles-ci sont interdites à tout usager ou véhicule lent, tels que piétons, cyclistes, cyclomoteurs, voiturettes... Ces axes de circulation, au vu de la densité du trafic et des vitesses de déplacement des véhicules exposent les usagers dit « vulnérables » à de graves blessures, en cas d’accident.



La période des vacances scolaires est propice à de nombreux déplacements. A cet effet, la plus grande vigilance est attendue des différents usagers, en vue de ne pas aggraver davantage, le bilan morbide de nos routes.



Quelle que soit la nature d’un accident mortel de la circulation, celui-ci demeure toujours un DRAME.

« N’attendez pas de passer près de la mort pour enfin réaliser à quel point la vie est PRÉCIEUSE ! »



Les motocyclistes de l’E.D.S.R renforcés par les gendarmes des compagnies de Gendarmerie vont renforcer les contrôles sur les axes de l’île, en portant une attention particulière aux deux-roues motorisés, en particulier les week-ends. Le pilote d’une motocyclette de 1000 cm³ a perdu le contrôle de son deux-roues au cours de la nuit, à 1h30 à Saint-Louis. Malgré la prise en charge rapide de la victime par les pompiers, le jeune homme a succombé à ses blessures. Selon les premières investigations, la victime n’était pas titulaire du permis de conduire et ne portait pas de casque de protection.La nuit précédente, à 2h55, un autre motard a perdu la vie dans le secteur de Sainte-Marie , sur la RN.2. Le pilote d’une motocyclette 600 cm³ a perdu le contrôle son engin. Il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers en arrêt cardio-ventilatoire mais est décédé sur les lieux de l’accident. Les premières investigations font apparaître que la victime ne possédait pas le permis de conduire pour piloter cet engin et circulait à une vitesse excessive.Depuis le début d’année 2022, 19 Réunionnais ont perdu la vie sur les routes en secteur gendarmerie, et les usagers de deux roues motorisés représentent à eux seuls 9 tués, soit plus de 47 % des accidents mortels. Les piétons et cyclistes, avec 6 décès, constituent la seconde catégorie d’usagers la plus exposée au risque routier. Enfin, 4 conducteurs de véhicules légers ont perdu la vie, malgré toutes les protections passives de leurs véhicules.Plus de 52 % des accidents mortels ont pour causes principales l’addiction (21%), les vitesses excessives (18%) et le refus de priorité (13%).Dans ces circonstances, la gendarmerie délivre un message de prévention :