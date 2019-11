Terrible drame à Saint-Louis…Un homme âgé d'une cinquantaine d'années a été tué d'un coup de couteau à son domicile, situé rue Saint-Philippe, en milieu d'après-midi. Si pour l'heure les circonstances de ce drame sont encore floues, on sait que la victime et son agresseur ont eu une dispute juste avant le drame. L'auteur présumé du coup de couteau a été interpellé et placé en garde à vue.