A la Une . St-Louis : Un grand-père accusé du viol de sa petite-fille de 10 ans

Le sexagénaire encourt 20 ans de réclusion pour ce crime présumé qu'il réfute, dénonçant un complot familial à son encontre. Pourtant, les preuves qui pourraient amener à sa condamnation sont nombreuses. Par Isabelle Serre - Publié le Jeudi 8 Décembre 2022 à 09:55

Un grand-père de 66 ans est accusé d'avoir violé une de ses petites-filles et de l'avoir agressée sexuellement entre janvier et mai 2021. C'est la mère de la petite victime présumée qui aurait surpris son père en train de sortir de la chambre d'enfant le pantalon baissé et le sexe à l'air. Elle avait immédiatement compris ce qu'il venait de se passer dans la chambre à coucher où dormait sa fille de 10 ans.



La mère de famille avait porté plainte contre son propre père alors que, pendant ce temps, celui-ci se rendait au gouffre de l'Etang Salé probablement pour mettre fin à ses jours. Malgré cette tentative de suicide, un comportement considéré comme probant par le juge d'instruction en charge de ce dossier, le mis en cause a toujours réfuté les faits qui lui sont reprochés.





Et ce, bien que l'enfant examinée par un médecin légiste présente des lésions au niveau de ses parties intimes qui ne laissent que peu de place au doute. Par ailleurs, la fillette aurait été constante sur ses déclarations au cours de l'enquête. Enfin, son frère aurait apporté un témoignage édifiant en racontant qu'il avait surpris le grand-père le sexe en érection.



Ce mardi, l'intéressé âgé de 66 ans demandait à retrouver la liberté en attendant un jugement devant la cour criminelle l'année prochaine. Les preuves s'accumulant contre lui ne l'ont pas fait changer d'avis et il dénonce un complot familial à son encontre. Des arguments régulièrement avancés par les auteurs présumés de violences intrafamiliales.



Le parquet général s'est montré opposé à une éventuelle libération de l'accusé qui encourt 20 ans de réclusion criminelle pour le crime qu'on lui reproche. La représentante de la société a notamment fait valoir le risque de pression sur les membres de la famille ainsi que le risque de non représentation devant la justice au vue de la peine encourue.



Les magistrats de la chambre de l'instruction amenés à se prononcer sur cette demande de remise en liberté ont répondu par la négative. Le gramoune reste en détention.