St-Louis: Un garagiste, candidat aux municipales, devant la justice

Le chef d’entreprise et candidat à la mairie de St-Louis, François Incana, comparaissait hier devant le tribunal correctionnel de St-Pierre pour gestion irrégulière de déchets et inexécution de mesures sanitaires. Le garagiste de 58 ans par son irresponsabilité, carcasses de voitures, pneus, batteries laissés à l’abandon, offrait aux moustiques et aux nuisibles des gîtes en pleine épidémie de dengue.



Loin d’une prise de conscience aux alertes des forces de l’ordre et de l’ARS, François Incana s’est montré peu coopératif, souligne la presse écrite.



Toujours aussi véhément à la barre du tribunal correctionnel, il a expliqué être inquiété parce qu'il est candidat aux prochaines municipales.



10 000 euros d’amende avec sursis ont été requis. L’homme sera fixé sur son sort le 21 novembre prochain.