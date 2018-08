St-Louis: Un enfant écrasé entre un caddie et une voiture

L'accident s'est produit sur le parking du Score de Plateau-Goyaves, vendredi après-midi.



Alors qu'une mère était en train de charger les courses dans le coffre de sa voiture, un autre véhicule est venu percuté son caddie. Or, un enfant âgé de 3 ans se trouvait à l'intérieur de ce caddie.



Le marmaille s'est donc retrouvé emprisonné entre le caddie et le pare-choc de la voiture. Les pompiers sont rapidement intervenus sur place et ils "ont trouvé une victime consciente mais qui se plaignait de douleurs au thorax", souligne le JIR. Saint et sauf, il a cependant été transporté au CHU pour réaliser des examens complémentaires.



Les tests d'alcoolémie de la conductrice se sont révélés négatifs. Elle confie, sous le choc, avoir eu des problèmes de freins. Une enquête a cependant été ouverte. "Les suites dépendront grandement de l'évolution de l'état de santé de la victime", précise le jIR.