St-Louis : Un bus Alternéo à nouveau caillassé

Caillassage d’un bus du réseau Alternéo de la ligne 25 à St Louis dans la ZAC de l’Avenir, le lundi 25 juillet 2022 à 14h45



Un véhicule du réseau Alternéo de la ligne 25 a été pris pour cible de jets de pierre ce jour dans la traversée de la ZAC de l’Avenir à St Louis.



Ce nouvel incident, qui fort heureusement n’a pas fait de blessé, illustre la banalisation des faits de caillassage de bus que dénonce depuis plusieurs mois la direction du réseau Alternéo et contre laquelle elle entend alerter les autorités compétentes et l’ensemble de la clientèle.



C’est d’ailleurs en ce sens qu’une réunion en présence de la CIVIS, des villes concernées, de la Police Nationale, de la Gendarmerie et de la Sous-Préfecture avait été organisée mercredi 20 juillet 2022 à la SEMITTEL.



Lors de cette réunion, l’ensemble des participants se sont accordés sur la mise en place d’un plan d’actions reposant sur la sensibilisation et la prévention.



Toutefois ce nouveau fait, pose l’urgence du devoir d’alerte et la nécessité d’interpeler le grand public. Une action en ce sens sera donc prochainement organisée à l’échelle du réseau.



Enfin, la direction de la SEMITTEL exprime sa solidarité envers le conducteur victime de cette agression.



Une plainte sera déposée en espérant que les auteurs des faits pourront être interpellés.