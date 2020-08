A la Une . St-Louis : Un appartement en feu

Un incendie est en cours dans le quartier de la Palissade. Le feu a pris dans un appartement. Les pompiers sont sur place et maîtrisent les flammes. Aucun blessé n’est à déplorer.

Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 8 Août 2020 à 14:16 | Lu 959 fois

Un incendie s’est déclaré dans un appartement du quartier de la Palissade à Saint-Louis. Aucun blessé n’est à déplorer, mais la famille a tout perdu. Les pompiers ont rapidement maîtrisé le feu.



Les flammes se sont propagées dans la maison voisine et ont endommagé les meubles qui se situaient sous la véranda sans faire plus de dégâts.





