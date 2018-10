St-Louis : Un adolescent en vélo percuté par une voiture

Un accident impliquant un cycliste et une voiture s'est produit ce mercredi après-midi à Saint-Louis, non loin du lycée Victor Schoelcher, près de la gare routière.



Les secours ont été dépêchés sur place et ont prodigué les premiers soins. La victime a été prise en charge par le SMUR avant d'être transportée à l'hôpital en état d'urgence absolue.