St-Louis: Serge Arnauld Rangama rejoint Cyrille Hamilcaro

Nous nous sommes rencontrés et après discussion autour de nos projets respectifs et de nos convergences tant programmatiques que politiques, nous nous sommes engagés à travailler ensemble pour ces prochaines élections municipales et au-delà.

Si la date du second tour des municipales a été reportée à une date ultérieure, les tractations d'entre-deux tours se poursuivent malgré la crise sanitaire. Comme à Saint-Louis où Cyrille Hamilcaro et Serge Arnauld Rangama (6% des voix lors du premier tour) ont décidé de s'entendre pour travailler "pour ces élections municipales et au-delà".