Justice St-Louis: Sans permis et ivre, il continue de prendre le volant

Armadine C. a été jugé ce mercredi en comparution immédiate pour trois séries de délits routiers. Le jeune homme de 24 ans continue de prendre le volant alors que son permis lui a été retiré et qu’il est sous l’emprise de l’alcool. Les premiers faits remontent au 12 novembre 2017, le St-Louisien grille un stop et est contrôlé par une patrouille de gendarmerie.



Amardine C. explique ramener le véhicule de son oncle et avoir bu un pack de quatre bières. Il présente ainsi un taux de 0,40mg d’alcool par litre d’air expiré. Son permis lui est immédiatement retiré et il repart avec une convocation devant la justice.



Le 12 février toujours à St-Louis, alors qu’il entreprend seulement de déplacer la voiture du conducteur parti faire une course rapide, il percute d’une dame. Le jeune homme tente de procéder à un arrangement mais celle-ci refuse alors il prend la fuite.



Enfin dans la nuit de mardi à mercredi, les gendarmes constatent un véhicule zigzaguant sur la route. Au volant : Armadine C. Malgré les 6 tentatives des forces de l’ordre, le jeune homme refuse de se soumettre au contrôle d’alcoolémie, prétextant "un mal de gorge". Placé en garde à vue, à 8h30 le lendemain, il présente tout de même un taux de 0,11mg d’alcool par litre d’air expiré.



Déjà condamné et incarcéré pour violences aggravées en 2016, Armadine C. a été condamné à 10 mois de prison, à la révocation d’un précédent sursis de 4 mois, à du sursis avec mise à l’épreuve et à l’interdiction de passer le permis durant 3 ans. 1 200 euros de préjudices matériels et 100 euros de préjudice moral ont également été prononcés en faveur de la victime dont la voiture a été endommagée. A l’issue de l’audience, il a été directement conduit en prison. PB Lu 1122 fois





