Communiqué St-Louis : Rencontres ETIK sur les Plantes Aromatiques & Médicinales de l’île de La Réunion 2021

La seconde édition des Rencontres Etik sur les Plantes Aromatiques et Médicinales de la Réunion se dérouleront du 8 au 10 décembre 2021 sur le territoire de Saint-Louis et en ligne. Par N.P - Publié le Mardi 7 Décembre 2021 à 11:34

Le communiqué :



Les Rencontres ETIK sur les Plantes Aromatiques & Médicinales de l’île de La Réunion ont vocation à participer à structurer le commerce équitable local sur diverses filières en soutenant les petits producteurs, agriculteurs, permaculteurs, artistes et artisans éco-responsables.



L’ONG l’Homme et l’environnement La Réunion (H.E.R), est labélisée organisation mondiale du Commerce équitable depuis juin 2021. H.E.R porte cette dynamique au sein du Groupement Etik réunissant des associations, des micro entreprises et des citoyens, dans une démarche de structuration de projets communs à impacts positifs, pour la transition écologique, sociale, économique et numérique actuelle.



Nous organisons des temps d’échanges multi-filières en agroécologie forestière & urbaine, aromathérapie, PAPAM, commerce équitable, bioéconomie, patrimoine, patrimoine Océan Indien, pédagogie à l'environnement, l'éco design et l'éco-conception, l'écotourisme et la solidarité internationale...



"L’histoire nous accompagne aux retours aux sources. Les savoirs ancestraux sont des héritages, de vies en harmonie avec la Nature "



Événement à Saint-Louis et en ligne sur FB au 8 au 10 déc

FB ONG L’Homme & L’Environnement La Réunion

https://fb.me/e/4ogtPshHY



Informations et réservations pour les journées du 8 et 9 déc

