A la Une . St-Louis : Procession de la fête de Karly et boutiques ouvertes en centre-ville ce dimanche

Comme chaque année à cette période, la communauté tamoule de La Réunion célèbre la déesse Karly. Ce moment fort est devenu une tradition culturelle qui rassemble au-delà des fidèles, et constitue un marqueur de notre bien vivre ensemble. Les processions, riches en couleurs et en symboles ont une place à part entière dans le calendrier des manifestations de la ville, et contribuent à son attractivité en attirant des centaines de spectateurs. Cette année la procession de la fête Karly aura lieu le dimanche 7 août 2022 en centre-ville de Saint-Louis. Par NP - Publié le Dimanche 7 Août 2022 à 07:39

C’est aussi un jour où les boutiques du centre-ville seront ouvertes. Les commerçants accueilleront les clients de 8h30 à 18h. Une ouverture exceptionnelle spéciale Rentrée des Classes.



Pour organiser au mieux le passage de la procession en cette journée du dimanche, des dispositions particulières sont prévues en termes de circulation et de stationnement :



Entre 7h et 14h, la circulation sera interdite : sur la bretelle de sortie de la RN1 en direction du centre ville de Saint-Louis. La circulation est déviée par l'échangeur de Bel Air et par les voies communales.



Entre 8h et 16h, la circulation et le stationnement seront interdits : sur la rue Lambert, portion comprise entre l'angle de l'Avenue du Docteur Raymond Vergés et la rue Saint-Philippe.



Entre 8h et 16h, la circulation sera momentanément interrompue lors du passage de la procession religieuse sur les voies suivantes :



- Rue Lambert, (Départ de la procession), portion comprise entre le Temple et l'Avenue du Docteur

Raymond Vergés,

- Avenue du Docteur Raymond Vergés, portion comprise entre la rue Lambert et la bretelle d'accès au

centre de ville de Saint-Louis au sortir du Pont de la rivière Saint-Étienne,

- Voie réservée aux bus, portion comprise entre le Pont de la rivière Saint-Étienne et le giratoire de Bel

Air,

- Avenue du Docteur Raymond Vergés, portion comprise entre la voie réservée aux bus et la rue Lambert,

- Rue Lambert, portion comprise entre l'Avenue du Docteur Raymond Vergés et le Temple, (Arrivée de la

procession).