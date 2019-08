St-Louis: Poursuivi pour avoir agressé sexuellement une fillette la veille de Noël

Jean-Louis, 57 ans, comparaissait ce jeudi devant le tribunal correctionnel de St-Pierre pour agression sexuelle. L’homme a commencé à boire bien plus tôt dans la journée en cette veille de Noël 2018. Accompagné par son ami d’enfance, il se fait inviter chez la famille de ce dernier pour passer le réveillon, malgré son ivresse déjà bien entamée.



Toute la famille est réunie mais c’est sur la petite Jessica*, 5 ans, petite-fille de son ami, que Jean-Louis craque. "Jolie", "bien habillée", l’aurait-il complimentée, Jessica passe beaucoup de temps à jouer dans la soirée sur les genoux de quinquagénaire malgré les mises en garde prudentes de sa maman.



La soirée se termine à 2h30 pour la fillette. De retour chez elle alors qu’elle se prépare pour aller se coucher, Jessica demande à sa mère si c’est normal que le monsieur a touché son sexe. Le lendemain, l’enfant reconnaitra Jean-Louis comme son agresseur mais mimera qu’il lui a touché la cuisse.



Lui nie et a continué de clamer son innocence à la barre du tribunal. "Je jure que je n’ai rien fait sur la petite", assure Jean-Louis attestant qu’il a travaillé 25 ans avec les enfants "sans jamais avoir eu l’intention de faire du mal".



Pourtant les expertises psychologiques réalisées sur l’enfant attestent d’une agression sexuelle. Pour la procureur, les faits sont établis, 18 mois de prison, 24 mois de mise à l’épreuve, l’obligation de soins, et l’interdiction d’entrer en contact avec la victime et ses parents sont requis.



L’incohérence des déclarations de l’enfant de 5 ans durant les différentes auditions pointée par la défense, le délibéré a été reporté au 12 septembre prochain.





*prénom d'emprunt