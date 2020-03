Pierrick Robert, tête de liste des élections municipales des 15 et 22 mars prochains, présente ses colistiers. Une équipe composée de tendances de droite et de gauche, ainsi que des personnalités civiles.

Une liste qui "bénéficie de l'expérience des aînés et du dynamique de la jeunesse Saint-Louisienne et Rivièroise".