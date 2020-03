Municipales 2020 St-Louis: Philippe Rangama veut "décréter un véritable état d’urgence" contre la pression fiscale "Il y a urgence à mobiliser toutes les bonnes volontés pour redresser la barre", martèle Philippe Rangama. Le candidat à St-Louis exhorte à changer "de capitaine, d’équipage, de cap et de méthodes" pour réduire la pression fiscale dans la commune.

Le constat est sans appel : une ville ruinée, qui n’a plus la main sur son budget, avec un taux de chômage de 41%, avec la moitié de la population qui vit sous le seuil de pauvreté et l’autre moitié qui est pressée comme un citron avec l’augmentation des impôts locaux.



Face à une telle situation, il y a urgence à mobiliser toutes les bonnes volontés pour redresser la barre.



Les revenants, avec leurs déboires judiciaires, qui nous ont conduit droit dans le mur, sont discrédités pour parler d’avenir et proposer d’éteindre le feu qu’ils ont allumé.



Les opportunistes, les asperkui et autres véyèr d’kok ne sont pas plus dignes de

confiance pour avoir et cautionné tout ce qui a généré déficit, précarité et exclusion à Saint-Louis.



L’exclusion ne touche pas uniquement les 50% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Elle gagne aussi, malheureusement, les couches moyennes de notre commune. Beaucoup de ménages dont les membres travaillent, ont un salaire, ne peuvent plus s’en sortir, à cause de la hausse vertigineuse des impôts...



Pour sortir de cette situation, il faut décréter un véritable état d’urgence.

Il faut une rupture avec la politique qui a été menée depuis une vingtaine d’années.



Pour tourner définitivement la page, pour que Saint-Louis ne soit plus un bato fou, il faut changer de capitane, changer d’équipage, changer de cap et changer de méthode!



Voilà ce que nous proposons à notre seul allié dans cette campagne : la population de Saint-Louis et de la Rivière.



Philippe Laïnin Rangama Nicolas Payet







